Молодой человек соблазнил москвичку и украл у ее влиятельного отца 6,5 млн рублей и дорогие часы

Московские полицейские задержали 19-летнего жителя Урала, подозреваемого в краже 6,5 млн рублей и дорогих часов у отца возлюбленной. Мужчиной, лишившимся денег и аксессуара, оказался экс-глава управы Северного Медведкова, передает Life.ru.

Бывший чиновник узнал о пропаже средств и вещей на днях. Он заметил, что дорогостоящие часы заменены на подделку, а деньги — на сувенирные банкноты. Спустя время стало известно, что к исчезновению сбережений причастен молодой человек, встречающийся с дочерью экс-главы. Девушка приводила возлюбленного в родительский дом. У нее же были ключи от сейфа, где хранились деньги и аксессуары.

После подачи заявления в полицию был задержан молодой человек, подозреваемый в краже. Оказалось, что он переехал с Урала в Москву в поисках красивой жизни. Настоящие деньги у парня изъяли. По факту случившегося возбудили уголовное дело. За совершенное преступление молодому россиянину грозит до десяти лет колонии.

Ранее в Екатеринбурге жертвой альфонса стала местная жительница. Мужчина нашел девушку на сайте знакомств, а затем украл у нее два миллиона рублей и проиграл их на ставках.