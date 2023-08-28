Мужчина обстрелял из охотничьего ружья судебных приставов, которые приехали его выселять

Силовики оцепили один из домов в Ноябрьске по причине опасности — внутри засел 62-летний мужчина, вооруженный охотничьим ружьем. Дебошир никого не подпускает к жилищу, из которого его должны выселить, передает Life.ru.

Мужчина несколько лет проживал доме по договору социального найма. Однако в 2016 году постройку признали аварийной. Упрямый жилец ни на каких условиях не соглашался покинуть ее. На протяжении года хозяина уговаривали переехать в однушку с ремонтом, как это решил суд. А сегодня, 28 августа, служители закона решили действовать решительнее и наведались к мужчине, который встретил их выстрелами из ружья.

Кроме того, известно, что дебошир поджег свой автомобиль в качестве протеста и угрожает каждому, кто приближается к аварийной постройке. Сейчас с агрессивно настроенным хозяином ведутся переговоры. Если они ни к чему не приведут, то силовики пойдут на штурм.

Ранее в Екатеринбурге пенсионера задержали по подозрению в стрельбе. Пожилой мужчина якобы открыл огонь по случайным прохожим с балкона и ранил двух человек.