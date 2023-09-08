Мужчина обманом проник в школу, чтобы фотографировать девочек под юбками

В Уфе задержали мужчину, который пробрался в школу и делал фото под юбками учениц. Для достижения своей цели он обманул вахтершу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, все произошло в одном из местных лицеев. Мужчина придумал, как обмануть вахтершу, и проник в учебное заведение. Там он принялся снимать девочек в юбках. Интересующим его школьницам он подставлял телефон под одежду, когда они поднимались по лестнице.

Мать одной из девочек заметила странное поведение мужчины. Она и обратилась в полицию. Фотографа с извращенными пристрастиями задержали. В его телефоне было найдено множество непристойных снимков, о которых догадывалась испуганная женщина.

Отмечается, что несколько родителей обвинили жителя в преступных намерениях в отношении их детей и написали заявления. Материалы будут переданы в территориальное подразделение Следственного комитета России.

Ранее мы писали о том, как отсидевший 19 лет в колонии педофил пытался изнасиловать девочку в Ленобласти. Школьница повстречала незнакомого мужчину около учебного заведения в Отрадном. Тот убедил несовершеннолетнюю, что является полицейским, и попросил ее сесть в машину. После этого ранее судимый педофил повез ученицу в сторону гаражного кооператива.