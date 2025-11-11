Мужчина несколько лет переводил экс-возлюбленной деньги на выдуманного ребенка

В Свердловской области мужчина несколько лет переводил деньги экс-возлюбленной на выдуманного ребенка. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, пара рассталась около семи лет назад. Вскоре после этого женщина сообщила бывшему избраннику, что она родила от него сына. Мужчина поверил и регулярно помогал деньгами. При этом он не видел ребенка лично и даже не просил фотографии.

Последней каплей стала просьба женщины о крупной сумме в 50 000 рублей. Она объяснила, что из-за финансовых проблем их «сына» поместили в детский дом, и срочно нужны деньги на его содержание. Андрей перевел деньги, но забеспокоился. Тогда он решил лично поехать в детский дом в Серове. Знакомые рассказали, что никакого ребенка у женщины не было.

Мужчина обратился в полицию. Подозреваемая полностью признала свою вину и теперь будет судиться за мошенничество.

