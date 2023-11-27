Мужчина нашел огромную иглу в купленном стейке

Житель Москвы купил стейк и нашел там иглу длиной около трех сантиметров. Опасную находку он обнаружил во время жарки продукта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, мужчина заказал два стейка, которые хотел пожарить. Когда он начал готовку, то заметил в одном из кусков мяса иглу. Она была крупная – размером около трех сантиметров. Покупатель сфотографировал стейк и находку. Снимки появились в Сети.

Отмечается, что житель вернул товар в магазин, получив деньги обратно. Неизвестно, что ответили ему в организации по поводу ситуации. Он также обратился к правоохранителям.

Ранее мы писали о том, что в Чувашии врачи извлекли швейную иглу из печени рукодельницы. Женщина случайно проглотила ее во время работы. Испуганная жительница обратилась в Больницу скорой медицинской помощи. Она рассказала медикам, что занималась рукоделием и держала иглу во рту. В какой-то момент она отвлеклась и вдохнула острый предмет.

Врачи провели пациентке эндоскопическое исследование пищевода и желудка, но иглы там не оказалось. Тогда ее направили в хирургическое отделение, где провели экстренную операцию. Оказалось, что игра прошла сквозь стенку желудка и вонзилась в левую долю печени.