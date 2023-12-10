Мужчина нанял киллера для жены, чтобы не делить имущество при разводе

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела по факту покушения на убийство жительницы Татарстана. К женщине подослал киллеров ее же супруг, передает Kp.ru.

Правоохранители начали расследовать дело еще в 2019 году. Конфликт между мужем и женой произошел на почве измены и раздела имущества. Главу семейства уличили в измене, а после встал вопрос о разводе.

Житель Татарстана не хотел расставаться с имуществом, поэтому в его голове созрел коварный план. Мужчина решил подослать к супруге киллеров.

В итоге покушение состоялось. Мужчина стал свидетелем нападения. В тот момент ему вдруг стало жалко раненую супругу и он отвез ее в больницу. Через некоторое время следователи установили, что житель Татарстана причастен к организации покушения. Кроме того, ими были задержаны исполнители нападения. В скором все они предстанут перед судом.

Ранее на Колыме подростки хотели убить беременную ради съемной квартиры и 50 тысяч рублей. За покушение несовершеннолетних отправили в колонию.