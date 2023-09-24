Мужчина накачал половой орган вазелином и попал в больницу

Медики Областной клинической больницы в Омске провели операцию 32-летнему мужчине, который пострадал в результате экспериментов по увеличению размера полового члена.

Пациент обратился к врачам с жалобами на отечность, болезненность и образование плотных бугорков на мужском органе. Оказалось, что четыре года назад мужчина вводил под кожу пениса вазелиновое масло в попытке увеличить его размеры. Эти действия спровоцировали воспаления.

Уролог клиники, Олег Меликов, пояснил, что вазелин проник между оболочками полового органа и кожным покровом, что привело к увеличению, но также вызвало нагноение. В таких случаях могут возникнуть язвы и кисты.

Отмечается, что мужчина перенес две операции. Медики смогли восстановить орган и его репродуктивную функцию.

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