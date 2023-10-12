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14:53, 12 октября 2023
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Мужчина наелся грибов шиитаке и заболел редкой формой дерматита

В Швейцарии мужчина наелся грибов шиитаке и заболел редкой формой дерматита.

Мужчина наелся грибов шиитаке и заболел редкой формой дерматита

© Freepik

Житель Швейцарии заразился редкой болезнью после употребления грибов шиитаке. Пожилой мужчина обратился за помощью к медикам с жалобами на сильный зуд в области спины и ягодиц.

В ходе обследования мужчины врачи не нашли никаких нарушений в его организме, кроме покраснения в указанных пациентом местах. В итоге они пришли к выводу, что столкнулись с редкой реакцией на шиитаке. В последний раз подобные симптомы после употребления этих грибов были описаны в 1977 году. Кроме того, в нескольких похожих случаях аналогичный дерматит проявился после приёма антибиотика блеомицина.

Врачи запретили мужчине есть грибы и назначили лекарства. При этом зуд на спине у 72-летнего швейцарца сохранялся даже через две недели.

Гриб шиитаке часто применяется в блюдах азиатской кухни. Он считается безопасным для употребления в пищу и очень полезным для здоровья, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге ребенок отравился ядовитыми грибами во время прогулки с матерью. В какой-то момент девочка якобы подобрала с земли шляпку гриба и попробовала ее на вкус. После этого ей стало плохо.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Теги:
грибы
болезнь
отравление
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