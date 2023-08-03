Едва не умерла: девочку нашли без сознания после похудения по методике популярного блогера

В Москве 13-летняя девочка пыталась похудеть по персональной методике популярной блогерши и потеряла сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Все произошло 2 августа. Утром мама увидела девочку без сознания и с побледневшим лицом. Она незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи, предположив, что дочь хотела наложить на себя руки.

Когда девочка-подросток пришла в себя, то объяснила матери, что умирать не собиралась, а хотела только быстро похудеть.

Она просто посмотрела видео популярной блогерши Александры Котской, у которой аудитория составляет больше трех миллионов человек. В ролике девушка рассказала подписчикам, как однажды перед свиданием с парнем решила скинуть несколько килограммов за пару часов.

На данный момент с 13-летней девочкой все в порядке. Ее жизни ничто не угрожает.

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