Едва не умерла: девочку нашли без сознания после похудения по методике популярного блогера
В Москве девочка хотела похудеть по методике популярной блогерши и потеряла сознание.
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В Москве 13-летняя девочка пыталась похудеть по персональной методике популярной блогерши и потеряла сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Все произошло 2 августа. Утром мама увидела девочку без сознания и с побледневшим лицом. Она незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи, предположив, что дочь хотела наложить на себя руки.
Когда девочка-подросток пришла в себя, то объяснила матери, что умирать не собиралась, а хотела только быстро похудеть.
Она просто посмотрела видео популярной блогерши Александры Котской, у которой аудитория составляет больше трех миллионов человек. В ролике девушка рассказала подписчикам, как однажды перед свиданием с парнем решила скинуть несколько килограммов за пару часов.
На данный момент с 13-летней девочкой все в порядке. Ее жизни ничто не угрожает.
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