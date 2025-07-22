Мужчина избежал поражения током благодаря обручальному кольцу на пальце

В Москве мужчину ударило током в его квартире. У инцидента мог быть более трагичный финал, если бы всю силу электрического разряда не приняло на себя обручальное кольцо на пальце москвича. Об это пишет mk.ru.

Сообщается, что все произошло вчера, 21 июля на юго-западе столицы. В квартире 37-летнего местного жителя производился ремонт. Электрик не до конца изолировал оголенные провода, которые торчали из стены.

Хозяина жилища ударило током, когда он облокотился о стену и случайно задел рукой кабель. Серьезных травм мужчина не получил, отделался лишь легкими ожогами и распухшим пальцем на руке, на котором носил обручальное кольцо. Украшение и спасло его от поражения, приняв на себя весь разряд.

Мужчина отказался от госпитализации и решил восстанавливаться в домашних условиях.

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