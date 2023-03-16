Мужчина из Санкт-Петербурга получил ожог полового органа первой степени

14 марта житель Санкт-Петербурга получил ожог полового органа. Об инциденте сообщает издание «Фонтанка». Известно, что мужчина пролил горячий чай в область паха, вот почему ему потребовалась экстренная медицинская помощь.

Потерпевшего доставили в одну из местных больниц и положили в стационар на двое суток. По результатам обследования, мужчина получил ожог первой степени. К слову, медики уверяют: диагноз петербуржца не опасен для здоровья, однако дискомфорт и неприятные ощущения он все же будет испытывать, пока поврежденный участок кожи не заживет.

Ранее мы писали о том, что жительница Новосибирска вывела дочь на прогулку в одном летнем платье в +5 градусов. Поступок женщины вызвал настоящий общественный резонанс: пока одни принялись критиковать ее, другие — поспешили встать на защиту родительницы, объяснив поступок тем, что ей лучше знать, как одевать своего ребенка. Подробности инцидента смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой у 24-летней жительницы Великобритании выявили рак четвертой стадии из-за врачебной ошибки. Потерпевшая регулярно ходила на осмотр в медицинское учреждение, но каждый раз ее отправляли домой, не найдя поводов для беспокойств. О дальнейшей судьбе девушки читайте в этой статье.