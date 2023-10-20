Мужчина из Нижегородской области уронил другу на голову гирю и убил его, об этом сообщает РИА Новости.

Происшествие произошло еще в 2022 году. Как рассказали следователи, двое мужчин выпивали вместе, когда один из них увидел у знакомого 16-киллограмовую гирю. Мужчина решил показать товарищу, на что он способен и начал выполнять упражнение «жим гири стоя», удерживая ее за ручку.

Однако в какой-то момент подозреваемый в убийстве не удержал гирю и случайно уронил ее на голову другу. Мужчину госпитализировали, но спустя неделю он скончался в больнице.

В итоге подсудимого приговорили к полутора годам ограничения свободы. Суд также взыскал с него 400 тысяч рублей в пользу сестры погибшего в качестве возмещения морального вреда. Отмечается, что мужчина признал свою вину.

«Приговором Семеновского районного суда он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в суде.

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