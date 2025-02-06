Мужчина и две девушки 14 и 18 лет погибли при атаке дрона в Белгородской области

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль с людьми. Известно о трех погибших.

О случившемся сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Атака дрона ВСУ произошла в районе села Логачевка Валуйского округа. Украинский дрон сбросил взрывное устройство на машину, все находящиеся в авто люди погибли. Среди них мужчина и две девушки 14 и 18 лет.

Глава региона выразил соболезнования родным погибших и признался, что «это большая потеря для всех».

Он также напомнил о действующем запрете на въезд в Логачевку, где действует режим ЧС. Также нельзя посещать населенные пункты, закрытые решением оперштаба, отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что депутат из Ивановской области решила отправиться на СВО. Женщина прошла начальную военную подготовку и умеет обращаться с автоматом.