«С автоматом обращаться умею»: депутат Светлана Виноградова объяснила решение отправиться на СВО

Депутат Ивановской областной думы Светлана Виноградова потеряла мужа на СВО и решила отправиться в зону спецоперации. Она заявила, что умеет обращаться с автоматом.

Комментарий народной избранницы приводит издание «Абзац».

Супруг Виноградовой был командиром отделения БПЛА. Светлана тяжело переживала смерть мужа и говорит, что не смогла это просто так оставить. 30 января она отправится в зону СВО.

Там Виноградова будет работать с беспилотниками и обучать управлению дронами.

«У меня уже есть подготовка по тактической медицине, начальная военная подготовка: с автоматом обращаться умею», – рассказала женщина.

У Виноградовой есть дети, поэтому ее решение нелегко приняли родные. С уходом на СВО она перестанет получать депутатскую зарплату. При этом в зоне спецоперации Виноградова продолжит работать с избирателями и помогать им в решении вопросов.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мать запретила 17-летнему сыну идти на СВО. Из-за этого подросток чуть не убил себя.