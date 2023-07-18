Мужчина бросил коктейль Молотова в Мавзолей Ленина и теперь отмечает день рождения в отделении

В Москве 37-летний турист из Читы второй раз хотел поджечь Мавзолей Ленина на Красной площади. Стражи правопорядка задержали преступника, и прямо сейчас он встречает день рождения в отделении полиции. Об этом сообщает Life.ru.

Инцидент произошел поздним вечером 17 июля, примерно в 22:00. Взрослый мужчина бросил в Мавзолей бутылку с зажигательной смесью.

Сотрудники полиции вовремя приехали на место происшествия, поймали злоумышленника и составили на него протокол по статье КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника ОВД». Мавзолей в результате случившегося никаких повреждений не получил.

Как оказалось, несостоявшегося поджигателя уже задерживали на Красной площади. По данным источника, в мае 2023 года правоохранители заметили подозрительного мужчину, гулявшего рядом с Мавзолеем. Он постоянно дергался и пытался заговорить с прохожими.

У туриста тогда нашли две бутылки с бензином и увезли его в отделение полиции, но там мужчине стало плохо. Медики диагностировали ему психическое расстройство, вызванное воздействием ядов или химикатов.

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