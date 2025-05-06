Мужа с женой экстренно госпитализировали с рейса Екатеринбург – Горно-Алтайск

С рейса Екатеринбург – Горло-Алтайск экстренно госпитализировали супружескую пару. Муж с женой подозревают, что виной их плохого состояния стал завтрак в бизнес-зале аэропорта Кольцово. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, супруги собирались на три дня улететь на Алтай. Перед полетом они поели в бизнес-зале аэропорта, после чего оба почувствовали недомогание. Уже в самолете состояние россиянки ухудшилось, и на тот момент она не знала, что ее мужу тоже плохо. Женщина рассказала, что их сильно тошнило, а также кружилась голова. Под конец рейса она уже почти теряла сознание.

Бригада скорой помощи встретила супругов в аэропорту. Их забрали в больницу, где врачи подтвердили наличие бактериальной инфекции. Чтобы нормализовать состояние мужчины и женщины, им поставили уколы и капельницы.

В больнице муж с женой провели два дня. Они сообщили о проблеме со здоровьем начальнику смены в Кольцово, но им предложили лишь оставить жалобу. Теперь супруги собираются подавать досудебную претензию.

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