Борцы и зрители устроили массовую драку на турнире ММА в Сургуте

На турнире ММА в Сургуте произошла массовая драка. По данным РЕН ТВ, в разборки оказались втянуты и борцы, и зрители.

Сообщается, что во время спортивного состязания возле октагона подрались зрители. Однако, предварительно, все начали именно борцы в пределах ринга. Они превратили бой в обычную драку и набросились на судью. После этого к конфликту присоединились поклонники спортсменов. Предположительно, они пытались разнять зачинщиков, но в итоге все переросло в массовую драку.

Кадрами с состязания поделились очевидцы в социальных сетях.

В пресс-службе регионального МВД рассказали, что зачинщик уже был установлен.

«В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе МВД.

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