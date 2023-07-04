Мужа пропавшей после поездки с друзьями 18-летней девушки проверят на полиграфе

В поселке Буланаш три недели пытаются найти пропавшую 18-летнюю маму, которая исчезла во время поездки с друзьями. Появилась информация, что мужа девушки проверят на полиграфе.

Об этом сообщает E1.ru.

Мама пропавшей девушки сообщила, что в ближайшее время супруг и друг исчезнувшей, который был с ней в машине, пройдут проверку на детекторе лжи. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов проверили все версии случившегося, ни одна из которых не подтвердилась.

Муж пострадавшей также подтвердил, что его ждет проверка на полиграфе. Мужчина также сообщил, что проверил все версии и не знает, где может быть его супруга.

Напомним, девушка пропала 21 июня. Во время поездки с друзьями на машине она попросила, чтобы ее высадили и она могла позвонить. Больше девушку никто не видел. В автомобиль пропавшая не вернулась.

В настоящий момент делом занимается Следственный комитет.

У девушки остался двухлетний сын и супруг. Кстати, мать исчезнувшей сообщала, что в семье участились конфликты и 18-летняя даже собиралась подать на развод.

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