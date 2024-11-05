Муж умершей в 36 лет оперной певицы Ринчиновой отправится за ее телом во Владикавказ

Муж умершей в 36 лет оперной певицы Марии Ринчиновой Найдан сообщил, что отправится во Владикавказ. Там мужчина должен забрать тело солистки филиала Мариинского театра.

Подробности узнал aif.ru.

«Вылетаю за Машей во Владикавказ», - коротко сообщил он.

Дата похорон еще неизвестна. Первым делом надо забрать тело, отметил супруг Марии.

Ринчинова скончалась 4 ноября. Муж рассказал, что она была беременна – срок составлял семь месяцев. Врачи не смогли спасти ни девушку, ни малыша.

Известно, что Ринчинова родилась в Бурятии. Работала там в театре оперы и балета. С 2023 года была солисткой филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия-Алания.