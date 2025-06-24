Муж убил молотком знаменитую бодибилдершу перед разводом

В Испании произошло жестокое убийство. 43-летнюю колумбийскую бодибилдершу Зунильду Мендес, известную как «Женщина-Халк», забили до смерти молотком. Ее супруг, 46-летний Джаррод Геллинг, также был обнаружен мертвым в арендованном доме в Фуэнхироле. Тела нашли 19 июня после обращения друга пары, обеспокоенного их исчезновением. Об этом пишет NDTV.

По предварительным данным, на теле Мендес были следы насильственной смерти. Окончательные выводы сделают после вскрытия.

Родственники рассказали, что в последнее время отношения супругов были напряженными. Зунильда жаловалась на агрессию со стороны мужа и планировала развестись после их совместной поездки. Пара приехала в Испанию из Дубая, и бодибилдерша собиралась помочь мужу восстановиться после операции на колене перед соревнованиями в Португалии.

«Для моей тети это была последняя поездка с ним — прощальная. Она приняла решение развестись с ним из-за его агрессивного поведения», – поделилась родственница.

Тренер Зунильды, Брэнден Рэй, опубликовал в соцсетях ее фото в память о спортсменке.

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