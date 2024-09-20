Муж позвонил жене 100 раз за один день и попал в тюрьму

В Японии мужчина оказался в тюрьме за сталкинг после того, как позвонил супруге более 100 раз за день. Об этом сообщает Oddity Central.

По данным источника, 10 июля 31-летняя жительница города Амагасаки, префектура Хиого, начала получать странные звонки. Звонивший японке молчал до тех пор, пока она не вешала трубку. Странные звонки продолжались в течение нескольких недель, причем вызовы поступали с анонимного номера, поэтому у женщины не было возможности заблокировать их. Неизвестный звонил ей десятки раз ежедневно, а однажды их количество достигло 100 раз за день.

Спустя некоторое время жительница Японии обнаружила, что ей не звонят лишь ночью и когда она играет в игры на телефоне супруга. Она начала подозревать его и в итоге обратилась в правоохранительные органы. В результате расследования опасения 31-летней женщины подтвердились. 4 сентября мужчина был арестован.

«Я люблю жену и просто звонил ей, ничего не говоря», — объяснил свои действия задержанный.

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