«Муж поздравил с 8 Марта»: житель Кузбасса привел в съемную квартиру лошадь

Житель Кузбасса привел в съемную квартиру на четвертом этаже лошадь. Его супруга рассказала, что таким образом он поздравил с 8 Марта.

Издание RT опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором женщина говорит: «Вот, девчонки, 8 Марта у нас настало, вот лошадь у меня дома стоит. Меня муж поздравил с 8 Марта».

Местные жители утверждают, что он хотел удивить девушку. При этом известно, что мужчина был пьян.

В управляющей компании заявили изданию, что за лошадью пришлось убирать техничке. Откуда он взял животное, им неизвестно.

Позже стало известно, что мужчина задержан за мелкое хулиганство. Он объяснил полицейским, что увидел коня рядом с фермой, где работает. Животное находилось в квартире около полутора часов. Потом мужчина вернул ее на ферму.

По данным Telegram-канал SHOT, после случившегося хозяин съемной квартиры поставил женщине ультиматум и разрешил остаться жить только с ребенком. Она намерена искать новое жилье, так как не собирается бросать мужчину.

Ранее сообщалось, какие услуги предлагают мужчины на 8 Марта. В этот перечень вошли написание стихов и молчаливое свидание.