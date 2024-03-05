От 50 рублей до 15 миллионов: какие услуги предлагают мужчины для девушек на 8 марта

Мужчины на 8 марта предложили услуги по написанию стихов и молчаливым свиданиям. Об этом стало известно «Страстям».

Предприимчивые мужчины позаботились об одиноких девушках к 8 марта — в Сети появились объявления, которые предлагают различные услуги к международному женскому дню.

Так, в редакцию «Страстей» обратился мужчина, который предлагает услугу «личного поэта на 365 дней». «Всего» за 15 миллионов рублей девушка ежедневно в течение года будет получать по стихотворению. В качестве бонуса автор идеи передаст вам все права на свои творения, обещает сделать верстку и издать эксклюзивную книгу с автографом.

«Автор потратит гонорар на благотворительность и решение жилищного вопроса», — сказано в предложении.

На популярном сайте объявлений есть и услуги подешевле. Правда, расценки в этой категории сильно разнятся. Так, молодой человек по имени Никита готов за 30 тысяч рублей провести день в компании девушки молча, сделать массаж за 50 тысяч рублей и подарить новый айфон за 15 тысяч рублей. Айфон, при этом, оплачивает потенциальная клиентка Никиты.

Конкурент Никиты, мужчина по имени Фатих, обещает за 50 рублей позволить поплакать рядом с собой, а за 300 рублей встретить девушку на авто. Из необычных услуг молодого человека: «развить абстрактно пространственное и системное мышление» за 108 рублей или «создать примерную семью и воспитать сообразительных детей» за бесценок.

Полный материал о том, на что готовы мужчины ради 8 марта, читайте по ссылке.