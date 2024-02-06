Муж покойной Людмилы Гурченко сделал актрисе Эвелине Бледанс неожиданный подарок

Муж покойной актрисы Людмилы Гурченко подарил телеведущей Эвелине Бледанс костюм жены. Сделал он это, чтобы принести ей удачу в новом спектакле «Любовь и голуби». Об этом сообщает «7Дней.ru».

В постановке Эвелине досталась роль Раисы Захаровой. Именно ее в одноименном фильме исполнила Людмила Марковна. Узнав об этом, вдовец Сергей Сенин преподнес артистке необычный сюрприз – наряд умершей супруги. По его мнению, он должен принести Бледанс удачу.

Золотому костюму от дизайнера Валентина Юдашкина актриса довольно быстро нашла применение. Она решила, что он будет стоять на сцене во время каждого спектакля. А после Эвелина собирается установить манекен в своем загородном доме.

Как призналась знаменитость, ей трижды предлагали сыграть Раису Захарову в разных постановках этой пьесы, однако у нее все не складывалось. Поэтому она счастлива, что, наконец, смогла воплотить всем известный образ.

«У нас с Людмилой Марковной очень много схожего в судьбе. Эта невероятная женщина всегда меня вдохновляла и продолжает вдохновлять!» - заявила Эвелина.

Ранее Эвелина Бледанс прокомментировала скандал из-за поцелуя с сыном.