Эвелина Бледанс прокомментировала скандал из-за поцелуя с сыном

Телеведущая Эвелина Бледанс, оказавшаяся в центре скандала из-за поцелуя с сыном Семеном, высказала свое мнение по поводу произошедшего. Она призналась, что не видит в этом ничего страшного. Об этом пишет Woman.ru.

Артистка заявила, что в ролике, который она опубликовала, нет ничего сверхъестественного и опасного, как пишут некоторые.

«Оттолкнуть ребенка в этот момент нельзя, потому что ему можно нанести серьезную психологическую травму. А то, что сын так любит маму, так это прекрасно и замечательно», — считает Бледанс.

Кроме того, телеведущая отметила, что крайне редко целует сына в губы. Во время записи так получилось, что у мальчика случился порыв нежности.

Ранее сообщалось, что Эвелина Бледанс в своем блоге поделилась видео, на котором целует 11-летнего сына Семена, и подверглась критике. Многие возмутились увиденным и посчитали такие близкие отношения матери и ребенка неприемлемыми.