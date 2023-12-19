Муж хотел помочь жене справиться с прыщом и перестарался: ее госпитализировали

Женщина из Красногорска попала в больницу после того, как муж случайно проткнул ей барабанную перепонку, пытаясь выдавить прыщ в ухе. Об этом дама попросила любимого сама, сообщает mk.ru.

По данным источника, 31-летняя жительница попросила супруга воспользоваться стержнем от ручки в качестве инструмента для удаления прыща. Но произошел несчастный случай, в результате которого стержень проник насквозь в ухо, пронзив барабанную перепонку.

Пострадавшая испытала сильную боль, начала кричать и потеряла сознание. Испуганный муж тут же вызвал скорую помощь. По мере ожидания помощи состояние пострадавшей ухудшалось: сначала ее мучила рвота, затем она потеряла сознание, и из уха потекла кровь.

К моменту госпитализации женщина уже не могла слышать через поврежденное ухо. Теперь врачи рассматривают вопрос о проведении операции для восстановления барабанной перепонки.

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