Мурашко рассказал о состоянии младенца, пострадавшего в ЧП под Брянском

Врачи смогли стабилизировать состояние 4-месячного ребенка, который пострадал при крушении поезда в Брянской области. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его цитирует НТВ.

Мужчина поделился новостью во время совещания президента РФ Владимира Путина. Встреча походила в формате видеоконференции. Мурашко рассказал, что ребенок находился в тяжелом состоянии. Сначала его везли на машине скорой помощи, а потом на вертолете санавиации в Москву.

«Сейчас состояние малыша стабилизировано. Сюда же и доставили его семилетнего брата. Я сегодня проведал их. Все находятся в стабильном состоянии», – отметил министр здравоохранения страны.

По его словам, еще шесть пострадавших, в том числе трое детей, госпитализировали в федеральные клиники и медицинские организации Москвы.

Напомним, что в ночь на 1 июня в Брянской области обрушился мост. Это произошло в тот момент, когда под ним проходил пассажирский поезд. В результате погибли семь человек, в том числе машинист поезда, более сотни пострадали.

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