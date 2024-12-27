Мумию 50-летнего мужчины нашли в квартире в Воскресенске

В Московской области, в Воскресенске, было найдено мумифицированное тело 50-летнего мужчины. Останки находились в квартире. Подробности узнал РЕН ТВ.

По данным источника, хозяин апартаментов, предварительно, умер не насильственной смертью. По крайней мере, следов на его теле найдено не было. Но точная причина кончины не установлена. Также нет информации, когда именно ушел из жизни мужчина.

«Тело отправили на вскрытие, чтобы установить причину смерти», - заявил источник СМИ.

Отметим, что полицейские нашли родственников погибшего. У него есть тетя. Ее уже опросили. Кроме того, разговор состоялся и с соседом мужчины.

Другие обстоятельства выясняются.

Ранее в Москве умерла женщина, которая оставила сына с ДЦП на пять дней без пищи. Сообщалось, что у нее случился приступ эпилепсии.