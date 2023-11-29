Мумии сестер-близнецов нашли в квартире: они пролежали там полгода

В Москве мумии сестер-близняшек полгода пролежали в квартире на севере города. В полицию обратились соседи женщин. Об этом сообщает ИА Регнум.

По данным источника издания, тела в мумифицированном состоянии были обнаружены в квартире на улице Куусинена. По оценке экспертов, смерть женщин наступила около полугода назад. О находке стало известно после того, как жильцы дома обратились к правоохранителям. Они рассказали, что давно не видели женщин, проживающих по соседству.

Сотрудники полиции прибыли на место и попытались достучаться до жительниц, но это не принесло результатов. Тогда было принято решение вскрыть квартиру.

«В разных комнатах на полу были найдены тела 73-летних сестер-близнецов, смерть которых наступила около шести месяцев назад», — сообщает источник.

Отмечается, что трупы были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Там установят причины смерти женщин. На данный момент полицейские продолжают проверку, опрашивают соседей и ищут родственников умерших. Известно, что женщины проживали в квартире по договору социального найма.

Ранее мы писали о том, как в Москве обнаружили квартиру с включенным газом и мумией 70-летнего мужчины.