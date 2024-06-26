Мучилась от боли и не могла ходить: женщине ампутировали обе ноги из-за укусов насекомых

В Иордании 69-летняя женщина лишилась обеих ног из-за укусов насекомых. Чтобы инфекция не распространялась, врачи приняли решение ампутировать ей нижние конечности. Об этом сообщает CorkBeo.

По данным источника, пострадала женщина в сентябре 2023 года. Она заметила у себя на голенях следы от укусов. Эти места зудели, но она посчитала, что они скоро сами заживут. Однако все произошло иначе.

В ранки попала инфекция, образовались язвы, из-за которых женщина мучилась от боли и не могла ходить. Родственники отвезли ее в больницу, однако и врачи оказались бессильны. Единственным решением была ампутация ног выше колен.

После операции пациентка полтора месяца проходила реабилитацию. Сейчас она живет с дочерью, однако иногда впадает в депрессию, так как не может делать то, что свободно делала раньше.

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