«Можете не переживать»: детей-танцоров призывали не эвакуироваться из «Крокуса», пока рядом расстреливали людей

Участников соревнований по танцам, среди которых были дети и подростки, призывали не покидать площадку турнира во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Диктор объявлял по громкой связи, что переживать не стоит, когда в этот момент совсем рядом террористы расстреливали людей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источник опубликовал видео, в котором слышно, как во время перерыва всем юным спортсменам и зрителям говорят сохранять спокойствие. Диктор отмечает, что эвакуация не требуется, а соревнования будут продолжены.

«Уважаемые спортсмены, вы можете абсолютно не переживать и не покидать территорию наших площадок», - было сказано в обращении.

Напомним, что, по словам участников танцевального турнира, организаторы до последнего отказывались прекращать состязание и эвакуировать детей. Даже во время стрельбы и пожара, как сообщили очевидцы, их вопросы игнорировали и просили лишь не паниковать. В итоге многие были вынуждены сами выбегать из здания, ища выход самостоятельно.

Организаторы же обвинения отрицают.

Ранее сотрудник службы безопасности «Крокуса» рассказал о первых минутах теракта.