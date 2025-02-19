Может симулировать диагнозы: внучка экс-мэра Самары впала в состояние мутизма или сопора

Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова, которая убила и расчленила своих дедушку и бабушку ради имущества, впала в состояние мутизма или сопора.

По данным Telegram-канала Mash, на допросах и в зале суда Екатерина не произнесла ни слова. Обвиняемая в жестоком убийстве все время отрешенно смотрела вдаль, что может свидетельствовать о развитии у нее предкоматозного состояния, в котором пациент утрачивает способность к сознательной деятельности.

При этом медики не исключают, что Тархова может симулировать диагнозы. Поэтому в ближайшие дни Екатерину отправят на экспертизу в психиатрическую клинику. В медучреждении она пробудет минимум месяц.

Напомним, тела экс-мэра Самары и его жены до сих пор не найдены. Супруги перестали выходить на связь еще до Нового года. Знакомые забили тревогу после того, как мужчина не ответил на поздравления с днем рождения, который был 3 января. По версии следствия Тархова могла расчленить тела и растворить останки в кислоте.

Ранее внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова оставили под стражей по делу о двойном убийстве. Адвокат девушки просил отправить ее под домашний арест из-за маленького сына, но апелляция была отклонена.