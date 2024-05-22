Может оказаться на воле уже 14 июня: зеленоградский Чикатило Юрий Гриценко выходит на свободу

Юрий Гриценко, известный как зеленоградский Чикатило, в скором времени может выйти на свободу. Мужчина отбывает наказание в колонии за убийство пяти женщин и нападение на еще 10, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, маньяк может оказаться на свободе спустя 22 года уже 14 июня. При этом Гриценко, как утверждают источники, практически не изменился за время, проведенное в исправительном учреждении.

В среде осужденных зеленоградский Чикатило вел себя крайне агрессивно. Его пришлось даже перевести в одиночную камеру. В ней он просидел около 13 лет. Кроме того, находясь на общем режиме, Гриценко пытался поднять в ИК бунт.

В июне этого года срок заключения маньяка в тюрьме подходит к концу. Сейчас за ним наблюдает специальная психиатрическая комиссия. Только она, по словам журналистов, может остановить 61-летнего Гриценко на пути к свободе.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор маньяку Александру Спесивцеву. Он убил 11 детей и 4 взрослых.