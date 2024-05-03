«Может негативно сказаться»: мать вундеркинда из Тюмени боится за дочь

Мать вундеркинда из Тюмени боится за здоровье дочери из-за большого внимания СМИ. Она переживает за психологическое состояние девочки, особенно в период, когда она готовится к поступлению в университет. Об этом сообщает URA.ru.

Мария Серова пообщалась с журналистами, но пояснила, что они вынуждены сделать паузу. Женщина волнуется, что после публикации о 13-летней наследнице, СМИ начали окружать их вниманием. Оказалось, что в своем возрасте девочка готовится поступать в Московский государственный университет (МГУ).

«В последнее время в интернете и в ряде СМИ было слишком много внимания к нашей семье. В связи с чем мною было принято решение ограничить общение по этому поводу. Так как я считаю, что это может негативно сказаться на психологическом благополучии моих детей», – заявила она.

Мать ребенка призналась, что ответит на вопросы прессы, но только в августе.

Напомним, что девочка из Тюмени многократно занимала призовые места на олимпиадах, в частности, на университетской олимпиаде «Бельчонок». У нее высокие показатели по таким предметам как физика, математика и программирование. Ученица седьмого класса получила стипендию от главы города Тюмени Руслана Кухарука. Девочка призналась, что хочет на эти деньги купить гитару.

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