Хирурги провели операцию на головном мозге у находившегося в сознании пациента

В Иордании хирурги провели операцию на головном мозге находящемуся в сознании пациенту. Во время иссечения опухоли мужчина разговаривал по мобильному телефону.

Как пояснил телеканалу Al-Arabiya глава отделения нейрохирургии Мухаммад Тарауне, пациента нельзя было вводить в медикаментозный сон, так как он должен был совершать определенные действия во время операции.

«Это обеспечит сохранность чувствительных отделов мозга вблизи места опухоли», – добавил хирург.

Тарауне уточнил, нахождение пациента в сознании позволяет избежать повреждений речевого аппарата и центра понимания во время хирургического вмешательства.

Операция продлилась шесть часов. Все это время пациент общался с родственниками по видеосвязи. Кроме того, он сообщал медикам о своем самочувствии.

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