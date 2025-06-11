Женщина ослепла на один глаз после того, как в нее выстрелили из водяного пистолета

Китаянка ослепла на один глаз после того, как в нее выстрелили из водяного пистолета. В больнице ей поставили диагноз - травматическая гифема (скопление крови внутри передней камеры глаза – прим. «Страсти»). Об этом сообщает Mothership.

Женщина рассказала, что на отдыхе столкнулась с группой людей. По ее словам, незнакомцы заставили ее сесть на землю, а затем направили ей в лицо водяной пистолет. Струя воды била китаянке прямо в глаз. Она отметила, что расстояние между ней и дулом было менее полуметра.

Пострадавшая просила людей прекратить издевательства, но ее не слушали. Из-за воды у нее возникли резкая боль в лице и спине. После она поняла, что у нее пропало зрение.

После случившегося китаянка попала в больницу. На данный момент ее состояние не уточняется. Известно, что напавший на женщину скрылся с места. Он является туристом. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают, где сейчас находится злоумышленник.

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