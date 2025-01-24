Может грозить смертная казнь: россиянина задержали в Таиланде по обвинению в убийстве 13-летнего сына

Правоохранители в Таиланде расследуют гибель 13-летнего мальчика. По подозрению в его убийстве задержан отец, гражданин России. Если вина мужчины будет установлена, то ему может грозить смертная казнь, передает газета Thairath.

По данным СМИ, несовершеннолетний погиб в Андаманском море в результате падения с катера. Мальчик находился на судне вместе с отцом и туристами. Мужчина, как считает следствие, поднял сына и бросил его в воду.

Оказавшись за бортом школьник ударился об винт катера и от полученных травм умер в больнице. Ребенок, по информации ТАСС, является таиландским поданным, а не гражданином РФ, как отец.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В скором времени подозреваемому в убийстве мальчика изберут меру пресечения.

Ранее другой россиянин умер в хаммаме Таиланда. Это случилось в первый день нового года. Мужчину пытался реанимировать британец.