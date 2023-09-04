«Моя ли это дочь?»: у матери погибшей после дискотеки девушки появились вопросы к следователям

В Новосибирской области идет суд по делу об убийстве 21-летней девушки, труп которой обнаружили в ручье. Однако мать погибшей теперь не уверена, что нашли тело именно ее дочери. Об этом сообщает kp.ru.

В 2021 году девушка пошла в бар, где была ее двоюродная сестра. Однако из заведения она вышла уже без нее. Через полгода ее тело нашли в ручье. В убийстве подозревают 22-летнего молодого человека, который является сиротой.

Мама девушки утверждает, что в деле есть некоторые несостыковки.

«Двоюродная сестра Насти проговорилась подругам, что моя дочка ушла из клуба не с этим сиротой, а совсем с другой компанией – парнем и девушкой. А примерно через час она якобы вернулась», – рассказывает она.

На сумке, которую нашли рядом с телом в овраге, были отпечатки двоих мужчин и одной женщины. Мать погибшей предполагает, что эта компания могла быть причастна к убийству.

Кроме того, женщина по записям камер видеонаблюдения поняла, что ее дочь выходила из клуба с двумя знакомыми девушками, но потом эта запись пропала. Также она выразила сомнение в том, что на экспертизу отдали белье, которое было на теле погибшей.

А недавно гражданка и вовсе предположила, что в ручье нашли не ее дочку.

«Моя ли это была дочь? Я сейчас не знаю. По результатам экспертизы, у найденной девушки не было почти половины зубов с одной стороны. А у моей дочки всего лишь один зуб однажды раскрошился, все зубы на месте», – пояснила она.

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