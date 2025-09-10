Мотивировала отказ религиозными убеждениями: пассажирка метро не стала снимать никаб и попала в полицию

Пассажирка столичного метрополитена оказалась в полиции после того, как отказалась снять никаб перед полицейскими, передает mk.ru. Стражи порядка хотели установить личность женщины, однако не могли этого сделать из-за элемента одежды, полностью скрывающего лицо.

Сначала полицейские попросили у незнакомки в никабе документы, а потом уже снять никаб. Та отказалась показывать лицо, ссылаясь при этом на свои религиозные убеждения. Между пассажиркой метро и правоохранителями завязался спор.

Во время разговора женщину предупредили, что если она не покажет лицо, то ей придется проехать в участок. В итоге все герои истории оказались в отделении, где, к слову, таинственная пассажирка также предпочла остаться неопознанной.

Ранее в метро Москвы произошел конфликт из-за никаба. Одна из пассажирок сделала замечание другой, которая закрыла лицо элементом одежды. Она напомнила собеседнице, что люди в таком виде устраивали в столице взрывы.