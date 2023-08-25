Москвичку посадили в тюрьму за убийство сожителя со второй попытки

Москвичку посадили на 9 лет за убийство сожителя со второй попытки, об этом сообщает mk.ru.

По данным журналистов, трагедия произошла в ноябре 2022 года в квартире на Балаклавском проспекте в Москве. Пара сначала выпивала вместе, а потом переместилась в комнату, где возлюбленный женщины начал упрекать ее в изменах. Дама заявляла, что пыталась выгнать мужчину, но он начал поднимать на нее руку.

В какой-то момент она схватила нож и ударила его в грудь. От полученного ранения мужчина скончался до приезда медиков, а женщину сразу же задержали.

Впрочем, это не первая попытка убийства возлюбленного. В 2020 году женщина в порыве гнева нанесла ему ножевое ранение и разбила о голову фарфоровую сахарницу. Тогда жертв удалось избежать, но суд приговорил ее к условному сроку. Теперь же Зюзинский суд дал женщине 9 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что жителя Ленобласти подозревают в убийстве соседа из-за собаки. 40-летний жилец уже давно был недоволен соседством с питомцем. По версии Следствия, он три раза ударил мужчину ножом в руку и один раз — в бок, смерть наступила уже в квартире. Возбуждено уголовное дело.