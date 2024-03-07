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Опубликовано 07 марта 2024, 20:02
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Дважды выстрелил в голову: бывший уголовник хотел убить непреклонного отца своей девушки

В Москве бывшего уголовника ждет 11 судимость за расстрел отца своей девушки.
Дважды выстрелил в голову: бывший уголовник хотел убить непреклонного отца своей девушки

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту нападения на 47-летнего жителя столицы РФ. Мужчину попытался зарезать, а потом застрелить парень, который встречался с его дочерью, передает Life.ru.

Конфликт произошел в тот момент, когда 29-летний молодой человек, имеющий 10 судимостей, провожал до дома свою возлюбленную. Родители девушки встретили пару. Они попытались вразумить дочь, чтобы та перестала общаться с бывшим уголовником. Это, в свою очередь, задело ухажера москвички, и он схватился за нож.

Молодой человек попытался зарезать отца возлюбленной, а затем выстрелил ему в голову два раза. Пострадавшего мужчину удалось спасти, а его обидчика через некоторое время задержали стражи порядка. За нападение на отца своей девушки ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Биробиджане уголовник пригрозил силовикам мытьем пола и был уложен на него сам. Кроме того, мужчина пропагандировал идеи движения, признанного на территории РФ экстремистским.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
покушение
отношения