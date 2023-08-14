Москвичка заявила об изнасиловании клиентом, когда сожителю не понравился ее секс с последним партнером
Москвичка подала заявление об изнасиловании клиентом после недовольства сожителя.
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В Москве девушка три месяца встречалась с мужчинами за деньги с одобрения сожителя. Однако после того, как она вышла с партнером за пределы оговоренных услуг, гражданскому мужу это не понравилось, и москвичка подала заявление об изнасиловании последним клиентом.
Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Пара разместила объявление об оказании интим-услуг на специализированном сайте. На встречи с клиентами они иногда выезжали вместе.
Последний партнером женщины оказался 44-летний мужчина. Он заплатил за интимную близость 30 тыс. рублей.
С разрешения сожителя она осталась с ним на ночь и получила еще 40 тыс. рублей. Однако гражданскому мужу не понравилось, что у них случился анальный секс.
Сам он находится в трудном финансовом состоянии – мужчина проходит процедуру банкротства.
В результате женщина написала заявление об изнасиловании. Анкету с сайта уже удалили. Полицейские разговаривали с мужчиной, которого женщина обвинила в изнасиловании.
Он подтвердил факт встречи и отметил, что все произошло по обоюдному согласию. На женщину составлен протокол по статье о занятии проституцией. Ей грозит штраф до 2 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Ижевске школьница пыталась спастись от мужчины, который стал к ней приставать, и выпала из окна. У подростка диагностировали перелом позвоночника.