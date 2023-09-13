Москвичка заставляла 12-летнюю дочь заниматься с ней сексом на камеру и продавала видео педофилам

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу столицы РФ, которая подозревается в совращении своей 12-летней дочери и изготовлении детской порнографии для педофилов. За совершенные преступления женщине грозит до 20 лет колонии, передает Life.ru.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего с целью изготовления порно» в отношении жительницы Выхино-Жулебино. Известно, что 41-летняя женщина заставляла юную дочь заниматься с ней сексом и при этом записывала происходящее на камеру смартфона. Ролики предназначались для продажи педофилам.

Какое-то время девочка молчала, но потом рассказала обо всем друзьям семьи. Они, в свою очередь, передали соответствующую информацию в полицию. Стражи порядка задержали горе-мать. Чуть позже на допросе она призналась в содеянном. Пока москвичка находится в ИВС до избрания судом меры пресечения.

Ранее на Ставрополье суд вынес приговор в отношении 38-летней женщины и 45-летнего мужчины, которые снимали порно с полуторогодовалой девочкой. Оба фигуранта уголовного дела признали вину.