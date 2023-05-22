Москвичка заправила салат для семьи жидкостью для розжига и оказалась в реанимации

В Новой Москве женщине пришлось вызвать бригаду скорой помощи после необычного семейного ужина. Россиянка случайно заправила салат жидкостью для розжига, перепутав его с соусом, и попробовала получившийся результат. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По информации источника издания, инцидент произошел 20 мая. В районе Коммунарка москвичка готовила еду для своих родных. Она нарезала салат и сделала для него заправку, но по неосторожности взяла не ту бутылку, однако не заметила этого. Перемешав содержимое тарелки, женщина решила попробовать блюдо перед тем, как подать его на стол. И только тогда она осознала свою ошибку.

Из-за розжига, попавшего в организм, россиянке стало плохо. Ее состояние стремительно ухудшалось, поэтому пришлось обратиться за помощью врачей. В больнице пациентку сразу же поместили в отделение реанимации. На данный момент неизвестно, как чувствует себя пострадавшая.

Ранее стало известно, что в Москве маленькие дети наглотались таблеток для укрепления мышц. Отмечалось, что несовершеннолетние нашли пилюли, когда гостили у бабушки с дедушкой. Они перепутали их с леденцами и стали есть. В общей сложности они приняли 25 штук.