В Москве маленькие дети наглотались таблеток для укрепления мышц

Происшествие, которое едва не привело к трагедии, случилось в Академическом районе столицы. Как сообщает Telegram-канал «112», четверо детей, старшему из которых недавно исполнилось три года, а младшему – всего год, находились в квартире вместе с отцом и бабушкой.

Стоило взрослым ненадолго отвлечься, как малыши обнаружили неубранную коробку с таблетками для укрепления тонуса мышц. По всей видимости, дети приняли лекарство за леденцы и принялись поглощать пилюлю за пилюлей.

По данным источника, в трапезе приняли участие трое из четверых – всех их госпитализировали по скорой сразу, как только была обнаружена вскрытая упаковка.

По предварительным сведениям, три ребенка проглотили в общей сложности 25 таблеток.

Сейчас жизни детей ничего не угрожает. Врачи оценивают их состояние как стабильное.