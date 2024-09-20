«Кричали, что хотят русской крови»: цыгане ворвались в школу в Ростовской области

В Ростовской области цыгане ворвались в школу с криками и угрозами. Свидетели рассказали, что они говорили – «хотим русской крови». Видео случившегося опубликовал Telegram-канал «Русская Община ZOV».

По данным источника, «таборяне» пришли в учебное заведение из-за своего ребенка. Предварительно, у него произошел конфликт с другим учеником, и за него решили заступиться старшие. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина с бородой идет по коридору школы.

Отмечается, что вместе с другими цыганами мужчина разбирался с обидчиком. Мать одного из учеников рассказала, что они угрожали школьникам расправой.

«В школу ворвался табор, кричали, что хотят русской крови», - поделился отец другого мальчика.

Один из цыган также повредил автомобиль. Но после того, как в дело вмешались представители «Русской общины», виновный возместил ущерб.

Ранее в Челябинске из-за конфликта с отцом ученика преподавательницу увезли на скорой в больницу. Мужчина кричал и угрожал учительнице.