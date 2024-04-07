Москвичка отправила 50 тысяч рублей на доставку подарка от фейкового Ким Хен-джуна

Жительницу Москвы обманули на 50 тысяч рублей от имени популярного южнокорейского музыканта Ким Хен-джуна. Мошенник обещал подарить 63-летней россиянке новый телефон, а также брендовую сумку и сапоги. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Женщина познакомилась с фейковым певцом в интернете еще в 2022 году, пока лежала в медучреждении. По словам москвички, с того времени они начали регулярно переписываться по электронной почте и даже несколько раз общались по скайпу.

Россиянка была убеждена, что с ней действительно разговаривает Ким Хен-джун. Кроме того, мужчина даже передавал ей деньги через туристов. Так, женщина получила от «знаменитости» 25 тысяч рублей на ремонт машины и 15 тысяч на подарок для дочери.

В феврале 2024 года «певец» заверил москвичку в том, что все его аккаунты взломали аферисты, а потом неожиданно признался ей в чувствах. Мужчина сообщил, что отправил ей дорогостоящие подарки, однако женщине надо будет заплатить 50 тысяч рублей за доставку.

Через некоторое время у россиянки попросили еще денег, после чего она осознала, что стала жертвой обмана. Москвичка обратилась к стражам правопорядка. На данный момент полицейские заняты поиском мошенников.

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