Москвичка написала заявление в полицию на сына, начавшего учить украинский язык

В Москве мать пожаловалась в полицию на сына, который внезапно стал учить украинский язык. Кроме того, 24-летний парень вдруг начал читать Коран и увлекаться оружием. Это насторожило женщину, и она решила обратиться в правоохранительные органы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, москвичка рассказала, что в последнее время перестала узнавать своего сына. У него появились новые увлечения, которые ей не особо пришлись по душе. Причем изменился он после того, как съездил на девять месяцев на заработки на Дальний Восток. Вернувшись домой, он стал читать на украинском языке, записался в спортзал, начал бегать, а также изучал устройство дронов, мин и снарядов.

Мать пыталась понять, что происходит с ее сыном, но он идти на контакт с ней отказывался. Поэтому женщина пошла в полицию. Правоохранителей она попросила вернуть юношу «на путь истинный».

Ранее появилась новая информация о подозреваемом в пособничестве террористам, устроившим нападение на «Крокус Сити Холл» в марте. Разыскиваемый мужчина полтора года назад уехал за границу, продав квартиру в Подмосковье.