Москвичка-инвалид упала, пытаясь спуститься по веревке с инвалидной коляской

В Москве женщина-инвалид выпала из квартиры. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, ЧП произошло 7 марта на Нагатинской улице. Местные жители заметили женщину в окне. С помощью импровизированной веревки ей удалось спустить вниз инвалидную коляску весом 20 кг, а затем сумку с вещами. И уже готовилась спускаться сама.

Вокруг дома собралась толпа. Одни предпринимали попытки отговорить москвичку от поступка, другие позвонили в оперативные службы. Однако прибывшие спасатели не успели снять ее — немощная женщина рухнула вниз. После падения жительница столицы была в сознании. Медики забрали пострадавшую в больницу с переломами.

Оказалось, что 45-летняя женщина проживала в квартире с родителями, а также с братом-инвалидом, который также передвигается на инвалидной коляске. Помимо этого, у москвички есть сын, лаборант детской больницы. Молодой человек прилагал все усилия, чтобы вылечить мать и носил ее на руках до коляски, когда они отправлялись на прогулку.

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