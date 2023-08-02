Москвича отправили в психлечебницу за попытку устроить смерть мальчика под поездом

Московский суд вынес решение по делу о покушении на убийство несовершеннолетнего в метро. Фигуранта производства, 61-летнего мужчину, приговорили к прохождению принудительного лечения, пишет Telegram-канал 112.

Инцидент, едва не закончившийся трагически, произошел в марте текущего года. На станции столичного метро «Киевская» пожилой пассажир толкнул ни о чем не подозревающего 15-летнего мальчика на железнодорожные пути. Юный москвич чудом остался жив. Машинист пребывающего поезда успел вовремя среагировать и остановил состав. В итоге несовершеннолетний даже не пострадал.

Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали буйного пассажира. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. В рамках расследования также выяснилось, что пожилой москвич ранее проходил лечение и наблюдался у психиатра. У него была диагностирована шизофрения. А инцидент, ставший поводом для разбирательства, произошел в тот момент, когда пациент направлялся в дневной стационар без сопровождения.

Ранее в Хабаровском крае местная жительница напала на 11-летнего мальчика. Женщине не понравилось, что тот якобы столкнул ее сына с велосипеда.